Соратники привітали Ющенка з Днем народження і розказали про його бездонний розум

Радник екс-президента впевнена, що Ющенко «випередив свій час»

Третій президент України Віктор Ющенко святкує сьогодні День народження. Його вже встигли публічно привітати соратники, зокрема Валентина Руденко, радник екс-президента. На своїй сторінці у Facebook Руденко у патетичному стилі стверджує, що Віктор Ющенко — «безумовно історична постать» і говорить, що «його можна любити за



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Віктор Ющенко

Радник екс-президента впевнена, що Ющенко «випередив свій час»

Третій президент України Віктор Ющенко святкує сьогодні День народження. Його вже встигли публічно привітати соратники, зокрема Валентина Руденко, радник екс-президента.

На своїй сторінці у Facebook Руденко у патетичному стилі стверджує, що Віктор Ющенко — «безумовно історична постать» і говорить, що «його можна любити за все, за що можна любити Моцарта, Шевченка чи Миколу Гоголя».

«Я люблю у ВАЮ (Віктор Андрійович Ющенко, — Ред.) все — його ясний і бездонний розум, його волю і твердість, його безстрашність і впертість, його креативність і художній смак, його гумор і дотепність. Він випередив свій час, він випередив свою країну і свій народ, віддавши їм все, що дав йому Господь — красу, розум, талант і душу. Він віддав своїй країні все своє життя», — вихваляє екс-президента його радник.

Валентина Руденко сподівається, що здобутки Ющенка колись все ж таки оцінять справедливо, навіть якщо і не сучасники.