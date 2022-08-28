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Спека та дощі: прогноз погоди на 28 серпня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Спека та дощі: прогноз погоди на 28 серпня
Найспекотніше буде на Півдні та на Сході
фото з відкритих джерел

Температура повітря по всій Україні коливатиметься в межах +25...+33 градуси

Погода в Україні в останню неділю літа буде спекотною в усіх областях. Однак в деяких регіонах синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря по всій Україні коливатиметься в межах +25...+33 градуси. Найспекотніше буде на Півдні та на Сході.

На Заході 28 серпня день буде сухим та спекотним. Найтепліше буде на Закарпатті – там температура повітря підніметься до +30...+32.

На Півночі день буде дещо прохолоднішим. У всіх областях повітря розігріється до +26...+28. На більшості території Півночі України опадів не очікують, однак на Сумщині можливі дощі вдень.

У Центрі сильної спеки в останню неділю літа не передбачають, крім Дніпропетровщини – там температура повітря розігріється до +28...+30 градусів. Крім того, вночі та вдень на Полтавщині та Дніпропетровщині очікують дощі.

Спека та дощі: прогноз погоди на 28 серпня фото 1

На Сході та на Півдні 28 серпня буде дуже спекотним – майже у всіх областях температура повітря буде вище +30 градусів. Дощі накриють Харківщину та Запоріжжя.

У Києві 28 серпня мине без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах +26...+28 градусів.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр

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