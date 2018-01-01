  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Стало відомо, на скільки скоротилося населення України за рік

    Чисельність населення в Україні на 1 січня 2018 року становила 42,3 млн осіб
    Населення України за 2017 рік скоротилося майже на 200 тисяч чоловік. Станом на 1 січня 2018 року в країні нараховувалося 42,38 млн громадян. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України. Так, за минулий рік чисельність населення України зменшилася на 198 тис. 100 чоловік. «Чисельність населення в
    • Сьогодні, 00:26
    • Розсилка
    Українці
    Українці

    Чисельність населення в Україні на 1 січня 2018 року становила 42,3 млн осіб

    Населення України за 2017 рік скоротилося майже на 200 тисяч чоловік. Станом на 1 січня 2018 року в країні нараховувалося 42,38 млн громадян.

    Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

    Так, за минулий рік чисельність населення України зменшилася на 198 тис. 100 чоловік.

    «Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2018 року становила 42 млн 386,4 тис. осіб. Протягом 2017 року чисельність населення зменшилася на 198,1 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

    До слова, в Україні мінімальну заробітну плату у грудні 2017 року отримували 6,6% штатних працівників, а 23,5% працівників отримували більше 10 тисяч гривень.

    Читайте також
    Держстат українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ