Стало відомо, на скільки скоротилося населення України за рік

Чисельність населення в Україні на 1 січня 2018 року становила 42,3 млн осіб

Населення України за 2017 рік скоротилося майже на 200 тисяч чоловік. Станом на 1 січня 2018 року в країні нараховувалося 42,38 млн громадян. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України. Так, за минулий рік чисельність населення України зменшилася на 198 тис. 100 чоловік. «Чисельність населення в



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Чисельність населення в Україні на 1 січня 2018 року становила 42,3 млн осіб

Населення України за 2017 рік скоротилося майже на 200 тисяч чоловік. Станом на 1 січня 2018 року в країні нараховувалося 42,38 млн громадян.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Так, за минулий рік чисельність населення України зменшилася на 198 тис. 100 чоловік.

«Чисельність населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2018 року становила 42 млн 386,4 тис. осіб. Протягом 2017 року чисельність населення зменшилася на 198,1 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

До слова, в Україні мінімальну заробітну плату у грудні 2017 року отримували 6,6% штатних працівників, а 23,5% працівників отримували більше 10 тисяч гривень.