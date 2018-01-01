Стало відомо, скільки українців отримують мінімальну зарплату

Найбільша питома вага працівників, яким у грудні нараховувалась мінімальна заробітна плата в Чернігівській, Луганській і Сумській областях

В Україні мінімальну заробітну плату у грудні 2017 року отримували 6,6% штатних працівників, а 23,5% працівників отримували більше 10 тисяч гривень. Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України. «У грудні 2017 р. нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 відсоткових пункти менше,



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Найбільша питома вага працівників, яким у грудні нараховувалась мінімальна заробітна плата в Чернігівській, Луганській і Сумській областях

В Україні мінімальну заробітну плату у грудні 2017 року отримували 6,6% штатних працівників, а 23,5% працівників отримували більше 10 тисяч гривень.

Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України.

«У грудні 2017 р. нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 відсоткових пункти менше, ніж у березні 2017 року. Частка працівників із заробітною платою від 3200 грн до 6000 грн становила 43,8%, понад 6000 грн – 49,6%, при цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10000 грн», - йдеться в експрес-випуску.

Згідно з даними Держстату, найбільша питома вага працівників, яким у грудні нараховувалась мінімальна заробітна плата в Чернігівській, Луганській і Сумській областях, відповідно — 10,7%, 9,8% і 9,7%. У той же час в Києві лише 3,2% штатних працівників отримували мінімальну зарплату.

Найбільший відсоток штатних працівників із заробітною платою понад 10 тис. грн у місті Києві — 39,4% (в тому числі понад 15 тис. грн — 23%), у Донецькій області — 28,8% і Миколаївській - 27,6%. У той же час найменша питома вага штатних працівників із зарплатою понад 10 тис. грн у Чернігівській області — 14,5%, у Кіровоградській — 14,7%, у Тернопільській — 15,9%.

Як свідчать дані Держстату, питома вага штатних працівників сільського, лісового та рибного господарств, яким у грудні нараховувалась мінімальна заробітна плата, становить 7,8%, а зарплата понад 10 тисяч грн — 14,5%.

У промисловості мінімальну заробітну плату у грудні отримували 4,5% штатних працівників, а більше 10 тис. грн — 29,7%;

у будівництві мінімалку отримували 4,8% працівників, а більше 10 тис. грн — 18,1%;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — 7,3% штатних працівників отримували мінімальну заробітну плату, 26,7% працівників отримували понад 10 тис. грн;

освіта — 7,3% штатних працівників отримували мінімальну заробітну плату, 17% працівників отримували понад 10 тис. грн;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 9,0% штатних працівників отримували мінімальну заробітну плату, 10,1% працівників отримували понад 10 тис. грн;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 13,2% штатних працівників отримували мінімальну заробітну плату, 17,9% працівників отримували понад 10 тис. грн.

У Держстаті зазначають, що дані охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово обіцяв, що у 2018 році середня зарплата українців складе не менше 10 тисяч гривень, тоді як мінімальна зарплата зросте до 3700 гривень.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вважає реальним підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 грн.

До слова, середня зарплата киян за п'ять років у перерахунку на долари зменшилась майже вдвічі.

Джерело: Укрінформ