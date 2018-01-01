Стало відомо, звідки у «Національних дружин» беруться гроші

Командир «Національних дружин» називає своїх людей «альтруїстами у повному сенсі цього слова»

Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко розказав у інтерв’ю «Главкому», звідки його організація бере гроші на свою діяльність. Михайленко стверджує, що «Нацдружини» — неприбуткова організація. «Гроші — це цікаві питання, які виникають після того, як починають з’являтися



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Фото: instagram.com/ndrugua «Національні дружини»

Командир «Національних дружин» називає своїх людей «альтруїстами у повному сенсі цього слова»

Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко розказав у інтерв’ю «Главкому», звідки його організація бере гроші на свою діяльність.

Михайленко стверджує, що «Нацдружини» — неприбуткова організація.

«Гроші — це цікаві питання, які виникають після того, як починають з’являтися обвинувачення в тому, що ви чиїсь. Але сьогодні є дуже багато організацій, структур, пов’язаних з Порошенком, Ахметовим чи Аваковим. Але питають нас, а не їх. Мене це дивує», — говорить Михайленко.

Як зазначає дружинник, його люди – альтруїсти у повному сенсі цього слова.

«Вони — активісти, самі приносять внески. Самі за свої кошти їздять. Вони самі організовуються, патрулюють, витрачають свій час. А їх після цього звинувачують в тому, що вони чиїсь... Мене це дуже засмучує», — говорить командир «Нацдружин».

Найбільші внески у діяльність організації, за словами Михайленка, зробив Буба (позивний одного з перших бійців «Азова», ім’я та прізвище не розголошується – «Главком») — «він чи не пів пенсії перераховує плюс-мінус кожного місяця».

Михайленко також уточнив, що охоронною фірмою, створеною ветеранами «Азова», «Національні дружини» не фінансуються.

Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета — охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.