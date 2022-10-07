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Суд змусив палія трави виплатити пожежникам 134 тис. грн компенсації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд змусив палія трави виплатити пожежникам 134 тис. грн компенсації
У селі Мацошин 60-річний чоловік спалював сухе листя та траву неподалік житлових і господарських будинків
фото ілюстративне

Крім того, чоловік має сплатити 2,4 тис. грн судового збору і 1700 грн шртафу

Із 60-річного мешканця села Мацошин на Львівщині, який у березні цього року палив суху траву, окрім штрафу, стягнуть ще 134 тис. грн компенсації за роботу пожежників. Відповідне рішення ухвалив Залізничний районний суд Львова 30 вересня, повідомляє місцева прокуратура.

Прокурори Львівщини зазначають, що таке рішення ухвалено вперше в Україні.

Повідомляється, що в березні цього року у селі Мацошин 60-річний чоловік спалював сухе листя та траву неподалік житлових і господарських будинків. Хтось з очевидців повідомив про пожежу місцевих рятувальників. Ті приїхали і погасили вогонь, який вже встиг поширитися на площу 400 м². Згодом працівники ДСНС встановили ім’я палія і виписали йому штраф 1700 грн (ст. 175 КУпАП). Чоловік сплатив цей штраф.

Після цього прокуратура подала в інтересах ДСНС позов до суду про відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням. Йдеться про компенсацію за виїзд пожежників, які гасили пожежу сухої трави. Затрати пожежників на виїзд та гасіння сухостою розрахували за спеціальною формулою. Суд прийняв рішення стягнути з палія понад 134 тис. грн на користь пожежників. Окрім того, мешканець має сплатити ще 2,4 тис. грн судового збору.

Рішення суду ще не вступило у дію та може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду.

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Теги: пожежа ДСНС суд

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