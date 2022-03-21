Рятувальники просять не палити суху траву та нагадали про страшну кару (відео)
Із початку року вже трапилося понад 30 пожеж сухої трави.
Державна служба з надзвичайних ситуацій звернулася до громадян із закликом не спалювати сміття та залишки рослинності. Із початку року вже трапилося понад 30 пожеж сухої трави.
Також рятувальники нагадують: спалювання сухостою тепер карається як диверсія. 3 березня внесли зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану.
Так, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров’ю, відтепер додано і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни.
Відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.
Як роз’яснюють у ДСНС, повномасштабне російське вторгнення прийшлося на період початку господарських робіт, у ході яких деякі громадяни спалюють сміття та суху рослинність.
«На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку людей буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників. Тому пропонуємо громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом із зеленим фондом нашої країни», – йдеться в заяві.
ДСНС також просить повідомляти про паліїв і за можливості проводити бесіди із сусідами, які нехтують застереженнями.