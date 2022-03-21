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    Рятувальники просять не палити суху траву та нагадали про страшну кару (відео)

    Рятувальники нагадують:&nbsp;спалювання сухостою тепер карається як диверсія - Рятувальники просять не палити суху траву та нагадали про страшну кару (відео)
    Рятувальники нагадують: спалювання сухостою тепер карається як диверсія
    фото: скріншрт відео

    Із початку року вже трапилося понад 30 пожеж сухої трави.

    Державна служба з надзвичайних ситуацій звернулася до громадян із закликом не спалювати сміття та залишки рослинності. Із початку року вже трапилося понад 30 пожеж сухої трави.

    Також рятувальники нагадують: спалювання сухостою тепер карається як диверсія. 3 березня внесли зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану.

    Так, у статті 113 «Диверсія» до переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров’ю, відтепер додано і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. В обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни.

    Відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

    Як роз’яснюють у ДСНС, повномасштабне російське вторгнення прийшлося на період початку господарських робіт, у ході яких деякі громадяни спалюють сміття та суху рослинність.

    «На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких замість ліквідації наслідків воєнних дій і порятунку людей буде вимушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників. Тому пропонуємо громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом із зеленим фондом нашої країни», – йдеться в заяві.

    ДСНС також просить повідомляти про паліїв і за можливості проводити бесіди із сусідами, які нехтують застереженнями.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники просять не палити суху траву та нагадали про страшну кару (відео)