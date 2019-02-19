Супермісяць 2019: коли його зможуть побачити українці



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Сьогодні Місяць на 8% більше, ніж зазвичай

Наступного разу такий великий супутник Землі можна буде побачити аж 26 грудня 2026 року

Сьогодні ввечері, 19 лютого, можна побачити найбільший за весь рік Місяць. Це явище ще називають Супермісяцем.

Як пише nashenebo.in.ua, надзвичайно великий Місяць можна було побачити о 18:00 за київським часом. Наступного разу таким великим супутник Землі можна буде побачити аж 26 грудня 2026 року.

19 лютого Місяць проходить перигей (найближча до Землі точка орбіти Місяця, що обертається навколо планети) за кілька годин до фази повні. Тож він буде на 8% більшим, ніж зазвичай. Від цього він отримав назву Супермісяць.

А от рекордно великий Місяць у цьому столітті буде 6 грудня 2052 року.