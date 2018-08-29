Супрун розповіла, як підготувати дитину до першого смартфону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перед тим, як дасте дитині власний телефон, обговоріть правила його використання.

Опинившись перед прийняттям рішення про придбання особистого смартфона для дитини, батьки можуть відчувати складнощі. Адже вони стали власниками смартфонів вже у дорослішому віці.

Як підготувати дитину до першого смартфону розповідає в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

На думку експертів, прийняття рішення про те, коли дозволяти дитині користуватися смартфоном, пов'язане не стільки з віком, скільки з відповідними діями як з боку батьків, так і з боку самої дитини.

Будьте прикладом для наслідування

Мабуть, найбільш важлива порада. Чи хочете ви, щоб дитина використовувала телефон під час обіду? Читала чи дивилася щось у ліжку перед сном, а під час сімейної зустрічі виходила поговорити з друзями? Діти беруть приклад з дорослих, тож намагайтеся показувати хороший приклад. Навіть до того, як прийшов час, коли ви вирішили дати дитині власний смартфон.

Знайомте дитину з технологіями з раннього віку

Навчити дитину відповідально користуватися електронними пристроями – це один з обов'язків сучасних батьків, на рівні із вихованням культури читання та поясненням важливості вибору здорового раціону харчуватися.

Тож ще перед тим, як вона попросить про смартфон, поговоріть з дитиною про технології, запитайте, що їй найбільше в них подобається та розкажіть, для чого ви використовуєте їх самі.

Формулюйте правила разом з дитиною

Перед тим, як дасте дитині власний телефон, обговоріть правила його використання. Наприклад, коли його можна використовувати для розваг, коли для роботи, а коли взагалі краще відкласти. Продемонструйте на власному прикладі, яких правил потрібно дотримуватися та перевіряйте, чи дотримується дитина цих правил.

Дізнайтеся, які пристрої та технології дозволяють використовувати у школі, де навчається ваша дитина

Батьки часто не знають, що робити, коли дитина стверджує, що їй потрібно користуватися ґаджетом для виконання домашньої роботи. Навіть якщо таке завдання здається сумнівним, наприклад, перегляд відео на YouTube, батьки не поспішають відбирати пристрій або просити дитину зробити перерву. Поспілкуйтеся з вчителями та запитайте про те, якими електронними пристроями діти користуються та як варто користуватися електронними пристроями вдома для виконання домашнього завдання.

Не пишіть повідомлення своїй дитині весь час

Крім того, що це постійно відволікає дитину від навчання (якщо вона в цей час у школі), це може спричинити непорозуміння та хвилювання, адже текстові повідомлення не передають інтонації турботливого голосу батьків. Перед тим, як надіслати повідомлення, подумайте, як краще передати інформацію, а коли ліпше просто поговорити.

«Зважайте, що ці правила треба адаптовувати в кожному конкретному випадку. Всі діти індивідуальні - комусь треба нагадувати про обмеження користування ґаджетами, а хтось може ними взагалі не цікавитися. Крім того, з віком правила мають змінюватися», - розповіла Супрун.