Світ моди: українські дизайнери почали відмовлятися від використання хутра

У розвинених європейських країнах зоозахисники десятки років ведуть боротьбу за відмову модної індустрії від натурального хутра

Модні бренди Andre Tan, Elenareva, Ksenia Schnaider, Przhonskaya, Nadya Dzyak та Dzhus зобов'язалися не використовувати натуральне хутро у своїх наступних колекціях. Про це у Facebook повідомив зоозахисник Олександр Тодорчук. Додав, що гуманістичний крок став можливий завдяки організації UAnimals. «У розвинених європейських країнах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У розвинених європейських країнах зоозахисники десятки років ведуть боротьбу за відмову модної індустрії від натурального хутра

Модні бренди Andre Tan, Elenareva, Ksenia Schnaider, Przhonskaya, Nadya Dzyak та Dzhus зобов'язалися не використовувати натуральне хутро у своїх наступних колекціях.

Про це у Facebook повідомив зоозахисник Олександр Тодорчук.

Додав, що гуманістичний крок став можливий завдяки організації UAnimals.

«У розвинених європейських країнах зоозахисники десятки років ведуть боротьбу за відмову модної індустрії від натурального хутра. На сьогодні від використання натурального хутра відмовилися світові бренди Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Stella McCartney, Ralph Lauren, Armani Group, Hugo Boss та Calvin Klein», - інформував Тодорчук.



«Все тому, що хутро — це криваве жлобство! Для вилову тварин у дикій природі використовують капкани, де ті помирають у муках. На хутряних фермах звірів утримують у жахливих умовах, і вони закінчують своє життя в пекельних стражданнях. Як правило, тварин саджають у газову камеру або паралізують ударом електричного струму та знімають хутро з ще живої норки, лисиці, чи єнота. Все для того, аби не пошкодити «цінний матеріал», - зазначив зоозахисник.

Акцентував, що він і його поплічники продовжують боротьбу за відмову модних брендів від хутра та закликають дизайнерів наслідувати приклад своїх світових колег.