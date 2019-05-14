У Авакова не дозволили активістам повісити «токсичну» стрічку (відео сутички)



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Віталія Шабуніна відтіснили до дверей і протримали там кілька хвилин

Акція «Обережно, токсичні» спокійно пройшла під Генпрокуратурою, але біля МВС сталася штовханина

Під будівлею Міністерства внутрішній справ сталася сутичка між правоохоронцями та активістами.

Сьогодні представники Центра протидії корупції, Автомайдану, ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» прийшли під Генпрокуратуру МВС з вимогою відставки Юрія Луценка та Арсена Авакова. Саме під будівлею відомства Авакова правоохоронці не дозволили натягнути обмежувальну червоно-білу стрічку як знак токсичності установи.

Штовханина почалась тоді, коли адвокат Масі Найєм спробував закріпити на стовпі стрічку.

«Біля МВС - сутичка між активістами та поліцією. Не дають повісити на будівлю стрічку, яка є частиною перформансу. Від стрічки будівлю МВС захищають правоохоронці у шлемах та амуніції», - написала Марія Томак, Медійна ініціатива за права людини.

В результаті правоохоронці на декілька хвилин затримали голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, потім його відпустили.

Мітингарів відтіснили від будівлі МВС, і вони змушені були обгороджувати вже не саму будівлю, а поліцейських, які охороняли її.

Нагадаємо, перед цим подібну акцію активісти провели під Генпрокуратурою, де їм ніхто не перешкоджав.