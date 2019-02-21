У березні українці відпочиватимуть 11 днів
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Цього року 8 березня ще залишається вихідним днем
У березні в українців буде 11 вихідних днів. І оскільки цього року 8 березня ще залишається вихідним днем, то на початку першого місяця весни нас очікують «довгі» вихідні - з п’ятниці, 8-го і до неділі, 10-го березня.
Загалом у 2019 році уряд затвердив ще дев’ять офіційних вихідних:
8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця),
28 квітня – Великдень (неділя),
1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа),
9 травня – День Перемоги (четвер),
16 червня – Трійця (неділя),
28 червня – День Конституції України (п'ятниця),
24 серпня – День незалежності України (субота),
14 жовтня – День захисника України (понеділок),
25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» почала призначати додаткові потяги на вихідні до 8 березня.