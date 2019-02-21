У березні українці відпочиватимуть 11 днів



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Загалом у 2019 році уряд затвердив ще дев’ять офіційних вихідних

Цього року 8 березня ще залишається вихідним днем

У березні в українців буде 11 вихідних днів. І оскільки цього року 8 березня ще залишається вихідним днем, то на початку першого місяця весни нас очікують «довгі» вихідні - з п’ятниці, 8-го і до неділі, 10-го березня.

Загалом у 2019 році уряд затвердив ще дев’ять офіційних вихідних:

8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця),

28 квітня – Великдень (неділя),

1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа),

9 травня – День Перемоги (четвер),

16 червня – Трійця (неділя),

28 червня – День Конституції України (п'ятниця),

24 серпня – День незалежності України (субота),

14 жовтня – День захисника України (понеділок),

25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» почала призначати додаткові потяги на вихідні до 8 березня.