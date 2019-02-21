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    Суспільство

    У березні українці відпочиватимуть 11 днів

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    Загалом у 2019 році уряд затвердив ще дев&rsquo;ять&nbsp;офіційних вихідних - У березні українці відпочиватимуть 11 днів
    Загалом у 2019 році уряд затвердив ще дев’ять офіційних вихідних

    Цього року 8 березня ще залишається вихідним днем

    У березні в українців буде 11 вихідних днів. І оскільки цього року 8 березня ще залишається вихідним днем, то на початку першого місяця весни нас очікують «довгі» вихідні - з п’ятниці, 8-го і до неділі, 10-го березня.

    Загалом у 2019 році уряд затвердив ще дев’ять офіційних вихідних:

    8 березня – Міжнародний жіночий день (п'ятниця),

    28 квітня – Великдень (неділя),

    1 травня – День міжнародної солідарності трудящих (середа),

    9 травня – День Перемоги (четвер),

    16 червня – Трійця (неділя),

    28 червня – День Конституції України (п'ятниця),

    24 серпня – День незалежності України (субота),

    14 жовтня – День захисника України (понеділок),

    25 грудня – Різдво Христове, католицьке (середа).

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» почала призначати додаткові потяги на вихідні до 8 березня.

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