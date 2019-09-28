У Чернівцях жінка народила сіамських близнюків
Жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні
У новонароджених дівчаток одне тіло, але дві голови
У Чернівцях у ніч на 28 вересня жінка народила сіамських близнюків.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію головного лікаря пологового будинку №2 Альберта Куріцина.
За словами медика, у дівчаток одне тіло, але дві голови. У породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність.
Медик зауважив, що сіамські близнюки були діагностовані внутрішньоутробно. «Проте жінка за власними переконаннями відмовилась від переривання вагітності», – сказав головний лікар.
Він додав, що жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні. «Пологи розпочались передчасно – в 33 тижні», – розповів Куріцин.
Лікар зазначив, що цей випадок є рідкісним не лише для України, а й для світу. «Хоч я давно працюю, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією», – повідомив Куріцин.
Наразі сіамські близнюки перебувають у пологовому будинку, однак медики готують їх до перевезення в дитячу лікарню.