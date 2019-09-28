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    Суспільство

    У Чернівцях жінка народила сіамських близнюків

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    <p>Жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні</p> - У Чернівцях жінка народила сіамських близнюків

    Жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні

    У новонароджених дівчаток одне тіло, але дві голови

    У Чернівцях у ніч на 28 вересня жінка народила сіамських близнюків.

    Про це повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію головного лікаря пологового будинку №2 Альберта Куріцина.

    За словами медика, у дівчаток одне тіло, але дві голови. У породіллі – жительки Чернівецької області – це була перша вагітність.

    Медик зауважив, що сіамські близнюки були діагностовані внутрішньоутробно. «Проте жінка за власними переконаннями відмовилась від переривання вагітності», – сказав головний лікар.

    Він додав, що жінка готувалася до пологів у Києві, однак їх довелося приймати у Чернівецькій лікарні. «Пологи розпочались передчасно – в 33 тижні», – розповів Куріцин.

    Лікар зазначив, що цей випадок є рідкісним не лише для України, а й для світу. «Хоч я давно працюю, мені не доводилося зустрічатися з такою патологією», – повідомив Куріцин.

    Наразі сіамські близнюки перебувають у пологовому будинку, однак медики готують їх до перевезення в дитячу лікарню.

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