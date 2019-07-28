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    Суспільство

    У ЦВК готуються до оновлення складу

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    Позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня - У ЦВК готуються до оновлення складу
    Позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня

    Керівниця Центрвиборчкому просить депутатів під час ухвалення рішень щодо складу ЦВК, насамперед, зважати на фаховість кандидатів

    Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук готова до того, що новий парламент змінить склад ЦВК.

    Про це вона заявила в ефірі 5 канал.

    Водночас керівниця Центрвиборчкому просить депутатів під час ухвалення рішень щодо складу ЦВК, насамперед, зважати на фаховість кандидатів.

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    «Дивлячись на ті процеси політичні, які відбуваються в країні, не буду робити вигляд, що це не може стосуватися і ЦВК. Тому якщо на рівні політичної волі щодо зміни складу комісії чи її повного оновлення, то таке рішення буде прийматися», – сказала Сліпачук.

    Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня.

    Нагадаємо, 26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів. Згідно з результатами, партія «Слуга народу» набрала 43,16% голосів виборців, «Опозиційна платформа – За життя» - 13,05%, ВО «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,10%, «Голос» – 5,82%.

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