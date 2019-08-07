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    Суспільство

    У Дніпрі кота Семена працевлаштували охоронцем в історичний музей

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    Семен отримав паспорт і всі щеплення і допущений до роботи - У Дніпрі кота Семена працевлаштували охоронцем в історичний музей
    Семен отримав паспорт і всі щеплення і допущений до роботи

    Тепер Сеня охоронятиме історичні фонди від щурів і мишей

    У Дніпрі кіт Семен Парфентійович отримав посаду охоронця в Історичному музеї імені Яворницького.

    Про це повідомили на своїй сторінці у Facebook з притулку «Вірність», де раніше мешкав кіт.

    «Тепер Сеня буде працювати в Історичному музеї, охороняти фонди від щурів і мишей. Семен отримав паспорт і всі щеплення і допущений до роботи. Працівники музею обіцяли пестити та поважати, називати тільки Семеном Парфентічем», — ідеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, у міськраді Дніпра «працює» кіт Байден, без якого не з'ясовують «жодне з питань».

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