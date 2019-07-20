У Києві поліція перевіряє факти агітації у «день тиші» - Крищенко



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На службу заступили поліцейські для охорони всіх 1108 столичних виборчих дільниць - Крищенко

6500 столичних поліцейських забезпечують правопорядок під час дострокових виборів народних депутатів

У Києві 20 липня зафіксовано кілька викликів щодо проведення незаконної агітації напередодні виборів до Верховної Ради, повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Сьогодні вже було зафіксовано кілька викликів щодо проведення незаконної агітації у так званий «день тиші». Усі вони перевіряються, поліцейські вивчать матеріали і ухвалять відповідні рішення», – сказав Крищенко.

Він додав, що 6500 столичних поліцейських забезпечують правопорядок під час дострокових виборів народних депутатів.

«Крім посиленого патрулювання вулиць, на службу заступили поліцейські для охорони всіх 1108 виборчих дільниць, на всіх 13 окружних виборчих комісіях і, звісно, підсилена охорона публічного порядку біля Центральної виборчої комісії», – сказав Крищенко.

Нагадаємо, 15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори. У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що на виборчих дільницях 21 липня працюватимуть 47 тисяч поліцейських.