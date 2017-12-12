У Львові протестують проти масового скорочення журналістів

Голова правління «Суспільного» Зураб Аласанія вже відреагував на пікет

Близько 50 членів громадських організацій сьогодні, 25 січня, пікетували Львівське обласне державне телебачення. Причиною для акції стали нещодавні планові скорочення журналістів на ТРК «Львів» в межах реформи Національної суспільної телерадіокомпанії України. За словами учасників, метою акції була зустріч із керівництвом каналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція протесту у Львові проти масового скорочення журналістів

Голова правління «Суспільного» Зураб Аласанія вже відреагував на пікет

Близько 50 членів громадських організацій сьогодні, 25 січня, пікетували Львівське обласне державне телебачення. Причиною для акції стали нещодавні планові скорочення журналістів на ТРК «Львів» в межах реформи Національної суспільної телерадіокомпанії України.

За словами учасників, метою акції була зустріч із керівництвом каналу стосовно реформування ЛОДТРК на Суспільному телебаченні. Як розповів учасник акції, голова «Правого сектору» Львівщини, Тарас Бобанич («Хаммер»), це був не пікет – а «спілкування», яке пройшло мирно. На місці акції була присутня озброєна поліція.

Тим часом генеральний директор Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія гостро відреагував на подію.

«Півсотні маргіналів сьогодні в ранці влаштували прорив на територію компанії, брудно і брутально ображаючи нових очільників компанії, що несуть зміни. Львівська поліція при тому має свій інтерес: а найміть нас на комерційній основі — тоді захистимо», — написав він на своїй сторінці у ФБ.

За даними місцевого видання ZAXID.NET, на початку січня 215 співробітників ТРК «Львів» отримали листи про скорочення. Журналістів скоротили в межах реформи Національної суспільної телерадіокомпанії України. Попри те, що реформа відбувається планово, звільнення журналістів та закриття програм викликало велике обурення.