У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з окупованого Криму та Донбасу
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Вимушені переселенці
Наразі в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців
У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з окупованих Криму та Донбасу.
Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Як зазначається, наразі в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців.
«Станом на 6 серпня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 516 237 переселенців», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 23 липня в Україні було взято на облік 1 517 320 переселенців з Донбасу і Криму.
До слова, суд скасував перевірки вимушених переселенців, але Кабмін не здається.