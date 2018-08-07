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    Суспільство

    У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з окупованого Криму та Донбасу

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    Вимушені переселенці - У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з окупованого Криму та Донбасу
    Вимушені переселенці

    Наразі в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців

    У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з окупованих Криму та Донбасу.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

    Як зазначається, наразі в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців.

    «Станом на 6 серпня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 516 237 переселенців», - йдеться у повідомленні. 

    Нагадаємо, станом на 23 липня в Україні було взято на облік 1 517 320 переселенців з Донбасу і Криму.

    До слова, суд скасував перевірки вимушених переселенців, але Кабмін не здається.

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