У «Нацдружинах» вже не виключають, що патрулюватимуть вулиці без супроводу поліції

Дружинники відзначають, що комунікація із поліцією залишається на належному рівні

Добровільне об’єднання «Національні дружини» подекуди вже самостійно патрулює українські вулиці, без супроводу поліції. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав командир «Національних дружин» Ігор Михайленко. «Якщо самостійно, хлопці перш за все телефонують до поліції, якщо щось стається. В деяких



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Фото: Главком Ігор Михайленко

Дружинники відзначають, що комунікація із поліцією залишається на належному рівні

Добровільне об’єднання «Національні дружини» подекуди вже самостійно патрулює українські вулиці, без супроводу поліції. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав командир «Національних дружин» Ігор Михайленко.

«Якщо самостійно, хлопці перш за все телефонують до поліції, якщо щось стається. В деяких містах їм навіть видають рацію, вони викликають по рації патруль і повідомляють, де перебувають і що відбувається. Тоді найближча поліцейська машина приїздить до них за лічені хвилини. Комунікація може бути перш за все там, де є громадські формування, де є патрулі саме громадських формувань», — пояснює Михайленко.

Нагадаємо, кілька тижнів тому громадська організація «Національні дружини» наробила багато галасу. Сотні кремезних хлопців у чорних одностроях пройшли маршем центром Києва. Створену організацію опоненти відразу охрестили «бойовим крилом» партії «Національний корпус» нардепа Андрія Білецького, «тітушками Авакова», «послідовниками нацистів». Самі «дружинники» запевняють, що їхня мета — охорона громадського порядку, спільне патрулювання вулиць з поліцією, а також боротьба із незаконними наливайками, забудовами і навіть виловом риби.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Командир «Національних дружин» Ігор Михайленко: Я сів у тюрму у 23 роки, навіть не закінчивши інститут.