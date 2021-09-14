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    У пологовому на Волині розгорівся скандал через «етикетки» для дітей (фото)

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    Бирки були зроблені у вигляді етикетки для одягу - У пологовому на Волині розгорівся скандал через «етикетки» для дітей (фото)
    Бирки були зроблені у вигляді етикетки для одягу
    Фото Нововолинська центральна міськлікарня / Facebook

    Лікарняний заклад на Волині придумав «особливі» бирки для немовлят, однак батькам вони не сподобалися

    В акушерсько-гінекологічному відділенні Нововолинської центральної міськлікарні новонародженим видавали оригінальні бирки. На них вказували стать дитини, вагу, зріст, а також «склад» дитини. Світлини нових креативних бирок для новонароджених розмістили на сторінці у Facebook Нововолинської лікарні.

    «Відтепер в акушерсько-гінекологічному відділенні КНП «НЦМЛ» при народженні ваша дитинка отримує власну бірочку. Як це мило, правда ж? Зроблено з любов’ю. Ми вдосконалюємося для вас!», – йшлося у повідомленні закладу.

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    На бирці вказували ім'я дитини, вагу, зріст, дату та час народження. Також там зобразили «склад» дитини: 50 % мама і 50 % тато, і були спеціальні символи, які показували, як треба доглядати за немовлям. Зокрема: не прасувати, не віджимати, не вибілювати, заборонена хімчистка, ручне прання при температурі 30 градусів.

    Думки користувачів щодо такого креативу дещо розділилися. Деякі із захопленням сприйняли такий підхід до дитячих бирок та навіть попросили виписати такі своїм малюкам заднім числом.

    Інших ж користувачів такий дизайн обурив: мовляв, діти – це не речі.

    Тож після скандалу в соцмережах у Нововолинській міській лікарні знову змінили дизайн бирки. Як зазначили на сторінці лікарні, «дизайн безпосередньо узгоджувався з батьками новонароджених».

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    Теги: діти скандал Facebook речі
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    У пологовому на Волині розгорівся скандал через «етикетки» для дітей (фото)