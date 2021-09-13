У Фінляндії вакцину від коронавірусу протестують на немовлятах

Фінські вчені протестують вакцину від Covid-19 на дітях від 6 місяців до 12 років

Дослідники протестують вакцину Comirnaty, розроблену компаніями Biontech і Pfizer

Фінський університет Тампере протестує вакцину від коронавірусу на немовлятах у віці від 6 місяців. Про це повідомляє фінський телеканал Yle.

Дослідники протестують вакцину Comirnaty, розроблену компаніями Biontech і Pfizer. Повідомляється, що групи від двох років і старше вже сформовані, і зараз вчені шукають немовлят у віці від 6 місяців до року. Всього необхідно набрати 1250 випробовуваних.

«До участі в дослідженні допускаються здорові діти до 12 років, у яких немає захворювання, що знижує імунітет, синдрому мультисистемного запалення у дітей і підлітків (MIS-C) або алергічної реакції на вакцини», – зазначає телеканал.

Діти отримають укол або вакциною, або плацебо. Потім дослідники будуть спостерігати за реакцією організму: чи підніметься температура, з'явиться почервоніння на місці уколу. Відзначається, що, оскільки немовлята не можуть самі розповісти про побічні ефекти, особливо пильна увага буде приділятися їх дратівливості, плачу або відсутності апетиту. Крім того, через деякий час їм проведуть тести на рівень антитіл в організмі.

За словами директора інституту Мікі Рямета, у немовлят у віці до шести місяців зберігається імунітет, отриманий через плаценту в утробі матері, тому вакцинація їм не потрібна. Всього дослідження буде проводитися в чотирьох країнах, в тому числі в Іспанії, США та Польщі.

Якщо вакцина покаже ефективність на дітях при незначних побічних ефектах, їх вакцинація може розпочатися вже на початку наступного року.

Як повідомляв «Главком», раніше суд дозволив мінісерству охорони здоров’я не розголошувати угоди про закупівлю вакцини від Covid-19.

Крім цього, Господарський суд Києва частково задовольнив позов державного підприємства «Медичні закупівлі України» до приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Київ) і постановив стягнути 684,2 тис. грн пені за порушення контракту та 9,7 тис. грн судового збору. Гроші стягують за прострочення першої поставки китайської вакцини CoronaVac.