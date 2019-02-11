У Раді заслухають звіт про розслідування справи Гандзюк 26 лютого



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Катерини Гандзюк померла 4 листопада після 3-х місяців лікування

Раніше голова ТСК Береза заявляв про проміжний звіт, що парламентарі мали заслухати тиждень тому

Звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) про напади на громадських активістів і вбивство Катерини Гандзюк Верховна Рада України заслухає 26 лютого. Про це повідомив народний депутат України (позафракційний) Борислав Береза.

Нагадаємо, раніше нардеп заявляв, що проміжний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) про вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк планувалось зачитати 6 чи 7 лютого.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якому оголошено підозру в організації вбивства керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк, пішов у відпустку.

Як раніше повідомлялося, 6 листопада ВР створила ТСК, що повинна з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.

4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.