У суботу у Києві відбудуться Національні Ігри Нескорених



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Участь в Національних Іграх Нескорених візьме рекордна кількість учасників

14 вересня о 09:00 у Києві розпочнуться Національні Ігри Нескорених, за підсумками яких буде обрано збірну України на Ігри Нескорених 2020 у Гаазі.

Міністерство у справах ветеранів України спільно з Департаментом молоді та спорту запрошують усіх охочих прийти на стадіон «Піонер» (вул. Туполєва, 22-Д) та підтримати тих, хто повернувся з війни, хто попри отримані поранення та травми зміг повернутись до повноцінного життя та ще й зайнятись тренуваннями.

Цього року участь в Національних Іграх Нескорених візьме рекордна кількість учасників – 234. Вони змагатимуться у 6 видах спорту: велоспорті на шосе, веслуванні на тренажерах, легкій атлетиці (біг, біг на візках, штовхання ядра, стрибки в довжину), плаванні, паверліфтингу та стрільбі з луку. Після завершення ігор розпочне роботу спеціально обрана відбіркова комісія, яка визначить остаточний склад збірної України із 20 учасників, які розпочнуть підготовку до Ігор 2020 у Гаазі.

Як повідомляє портал Invictus Games, головна мета Національних змагань-2020 – долати не суперників, а себе та свої поранення. Саме тому на іграх фіксуватимуть результат, але не присуджуватимуть призові місця – медалі змагань отримають всі учасники.

Таке рішення пов’язано з тим, що цього року відбір у збірну відбуватиметься у новому форматі. Вирішальне значення матиме не спортивний результат, а мотивація учасника, спортивна етика та дисципліна, а також те, наскільки участь в Іграх Нескорених може бути корисною для подальшої реабілітації учасника.