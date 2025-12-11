11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 грудня у світі відзначають Міжнародний день гір, привертаючи увагу до важливості гірських регіонів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Даниїла Стовпника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день гір

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2003 році. Метою свята є привернення уваги до важливості гірських екосистем та необхідності сталого розвитку гірських регіонів. Гори забезпечують водою та ресурсами значну частину населення світу. Міжнародний день гір підкреслює їхню потужну роль у збереженні біорізноманіття та боротьбі зі зміною клімату.

День танго

Цього дня також відзначається Міжнародний день танго, присвячений дню народження видатного аргентинського співака та кіноактора Карлоса Гарделя. Танго — це більше, ніж танець, це частина культурної спадщини, яка відображає потужні емоції, пристрасть і меланхолію.

День святкової їжі для нужденних тварин

День святкової їжі для нужденних тварин відзначають 11 грудня та присвячений Дню захисту тварин. Ця подія започаткована у США та актуальна у всьому світі. Це свято милосердя та день, присвячений підтримці вразливих тварин у всьому світі. Цей день заохочує людей з різних верств суспільства жертвувати їжу місцевим притулкам для тварин і долучатися до волонтерської діяльності, привертаючи увагу до долі мільйонів бездомних, голодуючих або нелікованих тварин-компаньйонів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Даниїла Стовпника

11 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Даниїла Стовпника (V ст.). Даниїл народився у Месопотамії і з юних років присвятив себе чернечому життю.

Наслідуючи приклад преподобного Симеона Стовпника, Даниїл обрав потужний аскетичний подвиг – життя на стовпі. Він прожив на стовпі 33 роки неподалік Константинополя, терплячи спеку та морози, піддаючи себе суворим випробуванням. До нього сходилися тисячі людей за порадою та благословенням. Преподобний Даниїл прославився своїм даром пророцтва та чудотворення, зміцнюючи віру багатьох.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Даниїла вітер дме з півночі, то будуть сильні морози.

Ясний день віщує, що наступний рік буде врожайним.

Багато снігу – до доброго врожаю трав.

Якщо на небі мало хмар, то зима буде вітряною і холодною.

Історичні події

220 рік – Цао Пі примушує імператора Сянь Хань зректися престолу династії Хань;

361 рік – Флавій Клавдій Юліан вступає до Константинополя як єдиний імператор Римської імперії;

630 рік – Мухамед приводить 10000 армію під стіни Мекки;

969 рік – імператор Никифор II Фока вбитий руками своєї дружини Феофанії і її коханця, який невдовзі стає імператором Іоанном I Цимісхієм;

1098 рік – хрестоносці Боемунда Тарентського і Раймунда Сен-Жильського штурмом оволодівають сирійською фортецею Мааррет-ен-Нууман;

1474 рік – Ізабелла І Кастильська стає королевою Кастилії і Леону;

1688 рік – Джеймс II Англійський, намагаючись втекти до Франції, нібито кидає велику державну печатку в Темзу;

1694 рік – Франциск І стає князем Парми;

1769 рік – у Великій Британії отримали патент на жалюзі;

1785 рік – імператор священної римської імперії Йосиф ІІ видає патент про легалізацію масонських лож, та їх права;

1789 рік – засновують університет Північної Кароліни;

1815 рік – сенат США створює спеціальний комітет з фінансів і єдину національну валюту – долар США;

1816 рік – Індіана стає 19 штатом США;

1844 рік – в Бостоні дантист Горас Веллс вперше використовує закис азоту як анестетик у стоматології;

1852 рік – у Парижі відкривають найстаршу з нині чинних циркових споруд;

1862 рік – громадянська війна в США: розпочинається перша битва під Фредеріксбургом;

1866 рік – стартує перша трансатлантична вітрильна регата;

1914 рік – у Києві за зв'язки з австрійським урядом російська поліція заарештовує українського історика Михайла Грушевського;

1918 рік – до Одеси вступають війська Директорії УНР;

1924 рік – у Харкові відкривається Всеукраїнська партійна нарада виробничих осередків;

1936 рік – король Великої Британії Едвард VIII зрікається престолу, оскільки парламент і церква не схвалили його наміру одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Ворфілд-Сімпсон;

1941 рік – Третій Рейх та Італія оголошують війну США;

1946 рік – американський мільярдер і філантроп Джон Рокфеллер дарує 18 акрів землі у Нью-Йорку для будівництва штаб-квартири ООН;

1993 рік – тріумф репера Снупа Дога (його дебютний альбом Doggy Style очолює чарт США);

1997 рік – ухвалено Кіотський протокол – міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів;

1998 рік – аеробус A310-200 «Тайських авіаліній» зазнає катастрофи біля аеропорту «Сурат Тані» (Таїланд), гине 101 людина;

2000 рік – в Австралії починається судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливість виникнення тромбозу під час польоту;

2003 рік – в Україні починає роботу перший кінодистриб'ютор артхаусного кіно – «Артхаус Трафік»;

2013 рік – невдала спроба розгону Євромайдану у Києві силами Беркуту та спецпідрозділів міліції.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Федір, Юрій.