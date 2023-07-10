Угорська авіакомпанія зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою. МЗС відреагувало

Українського ветерана просять вийти на зв’язок із МЗС

Угорська авіакомпанія Wizz Air в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва примусово зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою. Міністерство закордонних справ України відреагувало.

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«Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися. Оскільки формальних звернень до нас не надходило, просимо українського ветерана, якому було відмовлено в рейсі на Варшаву, вийти на зв'язок до МЗС або посольства України в Ізраїлі», – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Чоловіка просять звернутися до МЗС: +38 044 238 1588 або [email protected]. Або ж до українського посольства в Ізраїлі: +972 54 667 6782 чи [email protected]

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«Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет», – йдеться в повідомленні.

Видання Nexta повідомляє, що чоловік розповів, що втратив ногу на війні, і летить додому до своєї родини в Україну.

«Він плакав і кричав: «Як я потраплю додому?». Він показав стюардесі рюкзак, в якому були подарунки для рідних», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що через те, що чоловік не міг сісти на своє місце через протез, він простояв у кутку літака півтори години. Згодом чоловік впав і пошкодив руки. Екіпаж літака заявив, що «він поводився неадекватно, і був змушений покинути рейс».