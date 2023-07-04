Угорщина й надалі блокуватиме допомогу ЄС для України: названо причину

Йдеться не лише про 500 млн євро, які уряд країни вже заблокував, а й про пропозиції щодо допомоги Україні в майбутньому

Угорщина погрожує подальшим блокуванням коштів Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо вона не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час брифінгу.

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«Наша позиція зрозуміла: доти, доки OTP не буде виключено з цього списку, Угорщина не підтримуватиме якогось фінансування всередині ЄС для постачання озброєнь Україні», - сказав Сійярто.

Він зазначив, що йдеться не лише про 500 млн євро, які уряд країни вже заблокував, а й про пропозиції щодо допомоги Україні в майбутньому.

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Глава МЗС Угорщини наголосив, що доводи Києва на користь того, щоб банк був у цьому списку, «сміховинні», і що сама фінансова організація стежить за тим, щоб її участь у банківському секторі РФ не перевищувала 0,1%.

Нагадаємо, Будапешт не підтримав виділення чергового траншу Євросоюзу у розмірі близько €500 млн на військову допомогу Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Yahoo News.

Зазначимо, що цей транш Угорщина вже блокувала в травні. Причиною тоді також виявилося внесення OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Раніше повідомлялося, що Угорщина не підтримає євроінтеграцію Києва, поки він не вирішить проблему з правами нацменшин у Закарпатті.

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До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.