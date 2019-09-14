Україна відкриє свої маяки для туристів



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Аджигольский маяк

Рішення ухвалено на основі світової практики

Маяки України відтепер не тільки забезпечуватимуть безпеку на морі, а й гостинно прийматимуть у себе туристів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба уряду.

Як вказано, таке рішення ухвалено на основі світової практики, адже маяки це не лише навігаційні об’єкти, а й культурна та історична спадщина України.

До Міністерства інфраструктури України надходило багато звернень з проханням відкрити маяки для відвідування. Наразі, як вказано, для відвідування відкрито: Воронцовський маяк у місті Одеса, Сіверсів Передній маяк у місті Миколаїв, Генічеський та Станіслав-Аджигольський Задній маяки у Херсонській області.

«Згодом плануємо розширити цей перелік. Забезпечуватиме відвідування маяків ДУ «Держгідрографія». Такі заходи не перешкоджатимуть роботі маяка, адже для туристів відведено певний час у вихідні дні», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, приватні залізничні перевізники з’являться в Україні до кінця року.