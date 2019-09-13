Приватні залізничні перевізники з’являться в Україні до кінця року



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Проєкт буде пілотним та стосуватиметься виключно вантажних перевезень

В уряді планують запустити пілотний проєкт з використання приватної тяги на залізниці до кінця 2019 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час спілкування з журналістами, передає «ЦТС».

«У нас є амбіційна ціль — до кінця року зробити пілотний проєкт щодо приватної тяги», — повідомив Криклій.

За його словами, проєкт буде пілотним та стосуватиметься виключно вантажних перевезень. Про масштабне запровадження приватної тяги на залізниці наразі мова не йде.

«Якщо всі найбільш прибуткові напрямки віддадуть великим корпораціям — це буде не зовсім правильно. Але приватна тяга — це добре, тому що в останні роки УЗ не здатна сама себе забезпечити тягою», — повідомив Криклій.

За його словами, наразі ще не обрали напрямку, на якому планують запустити приватні локомотиви. Наразі розглядаються декілька варіантів.

Зазначимо, що наразі єдиною компанією, яка має право здійснювати залізничні перевезення в Україні є Укрзалізниця. Якщо на українську залізницю запустять приватні компанії, то вони самі будуть визначати ціну перевезень, однак відповідні маршрути має узгодити держава.