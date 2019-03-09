Україна відзначає день народження великого Кобзаря



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Сьогодні 205-та річниця від дня народження Тараса Шевченка

Сьогодні Україна відзначає 205-ту річницю народження поета, художника і мислителя Тараса Шевченка.

Президент Петро Порошенко зазначив, що для України 9 березня особлива дата.

«Сьогодні особлива дата – українці відзначають 205-у річницю народження нашого великого Кобзаря - Тараса Шевченка. Слова Генія надихали покоління борців за незалежність нашої Батьківщини, і надихають сьогодні нас», - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

«Як і заповідав Шевченко, будуємо Україну великою країною вільних і заможних людей!» - заявив Порошенко.

Як відомо, Тарас Шевченко став визнаним класиком української поезії. Його збірку «Кобзар», поему «Гайдамаки» та поетичний цикл «Три літа» знають у всьому світі. Шевченко активно виступав проти гноблення українського народу Російською імперією – це коштувало йому кар'єри успішного митця та здоров'я.

Також Шевченко є одним з найвідоміших українських художників, автором понад тисячі мистецьких робіт. Близько 160 з них на сьогодні втрачені.

Шевченко став одним із символів української нації. Його образ широко використовується патріотичними силами і сьогодні.

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Т. Г. Шевченко – 137 кілометрів.

1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість — 1256 - розташовані на території України, майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.