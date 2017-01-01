Українці після старту безвізу стали частіше їздити до Польщі

З 11 червня цього року до Польщі на основі паспорта в'їхали 1,7 млн українців, зокрема майже 600 тисяч осіб без віз

Близько 80% осіб, які перетинають кордон між Польщею і Україною, є українцями. Про це повідомила представниця Бескидського відділу прикордонної служби Польщі Анна Михальська, інформує Польське Радіо. За її словами, кількість українців, які приїжджають до Польщі, зросла після скасування візового режиму з Євросоюзом. «З 11 червня до



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Польський кордон

З 11 червня цього року до Польщі на основі паспорта в'їхали 1,7 млн українців, зокрема майже 600 тисяч осіб без віз

Близько 80% осіб, які перетинають кордон між Польщею і Україною, є українцями. Про це повідомила представниця Бескидського відділу прикордонної служби Польщі Анна Михальська, інформує Польське Радіо.

За її словами, кількість українців, які приїжджають до Польщі, зросла після скасування візового режиму з Євросоюзом.

«З 11 червня до Польщі на основі паспорта в'їхали 1,7 млн українців, зокрема майже 600 тисяч осіб без віз. За аналогічний період минулого року в Польщу в'їхали 1,4 мільйона громадян України, тобто приблизно на 18% менше» , - розповіла вона.

Раніше «Главком» повідомляв, що після старту безвізу потік українців до Угорщини зріс на 40%.

Зазначимо, що до кінця року Єврокомісія дасть оцінку виконання Україною безвізу.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та ЄС запрацював в ніч на 11 червня.

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