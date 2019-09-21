Українці з пересадженими органами підкорять найвищу гору країни



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Учасники підйому встановлять рекорд України та спробують зруйнувати міфи і стереотипи про життя після трансплантації

Група зі 100 людей, у складі якої будуть люди з пересадженими органами та їхні рідні (деякі з яких поділилися своєю ниркою чи частиною печінки заради порятунку близьких) 28 вересня піднімуться на найвищу гору України – Говерлу. Про це виданню hromadske повідомили організатори сходження.

Також у складі групи будуть лікарі-трансплантологи, представники Міністерства охорони здоров'я України та комітету ВР з питань здоров’я й громадські активісти.

«Важливою складовою культури донорства є інклюзія людей, яких врятувала трансплантація, аби вони відчували себе вільними, активними та інтегрованими в соціум. Саме тому ми вирішили реалізувати соціальний проєкт – підкорення Говерли українцями, які живуть із донорськими органами», — розповідала Ірина Заславець, організаторка заходу та голова ГО «Всеукраїнська платформа донорства іDonor»

За її словами, цим підйомом учасники встановлять рекорд України, спробують зруйнувати міфи та стереотипи про життя після трансплантації та продемонструють суспільству, що трансплантація – це шанс на повноцінне життя.

Також учасники акції попросять уряд прискорити запуск трансплантації в Україні (згідно з нинішнім законом з 2020 року трансплантація буде знову заблокована) та закличуть суспільство не відмовлятися від пожертви органів у разі раптової смерті.