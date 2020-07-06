Українська діаспора у США відзначила День Героїв



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У США впродовж багатьох років увійшло в традицію вшанування Свята Героїв на початку липня

Свято Героїв України відзначають щороку в Америці впродовж багатьох десятирічь

Українська громада у США відзначила День Героїв України, вшанувавши пам'ять всіх, хто поклав життя та здоров'я за здобуття й відстоювання незалежності Української Держави.

Відеозвернення розмістив у YouTube Український Конгресовий Комітет Америки.

«День Героїв України – це свято величі й духу українських борців, жінок та чоловіків, які стали символом непереможності Української нації. Вони, борці за незалежність та свободу України, залишились нескореними. Їхнім гаслом було і залишається: здобудеш Українську Державу, затвердиш та забезпечиш її, або згинеш у боротьбі за неї», - заявив у відеозверненні представник головної управи Організації Оборони Чотирьох Свобід України Богдан Гаргай.

Він підкреслив, що Свято Героїв України відзначають щороку в Америці впродовж багатьох десятирічь. При цьому організовувались масові урочистості, однак цього року, у зв'язку з пандемією святкування відбувається в віртуальному форматі.

Як відомо, День Героїв України (або Свято Героїв) був заснований у 1941 році на Другому великому зборі ОУН. Зазвичай цей день відзначається 23 травня, однак у США впродовж багатьох років увійшло в традицію вшанування Свята Героїв на початку липня.