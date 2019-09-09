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    Суспільство

    Українські морські піхотинці візьмуть участь у військових навчаннях у Румунії

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    Участь у Platinum Eagle-2019 візьмуть військові з 6 країн - Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, США та України - Українські морські піхотинці візьмуть участь у військових навчаннях у Румунії
    Участь у Platinum Eagle-2019 візьмуть військові з 6 країн - Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, США та України

    Навчання пройдуть з 10 по 20 вересня на полігоні «Бадабаг»

    Українські морські піхотинці в Румунії візьмуть участь у другій частині навчань Platinum Eagle-2019.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

    Зазначається, що навчання пройдуть з 10 по 20 вересня на полігоні «Бадабаг». Навчання проходять в рамках заходів з підготовки військ «Ротаційних сил Чорноморського регіону».

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    «Під час навчань передбачено проведення денних бойових стрільб з використанням стрілецької зброї, а також відпрацювання елементів маневрування і контратаки у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи», - йдеться в повідомленні.

    Участь у Platinum Eagle-2019 візьмуть військові з 6 країн - Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, США та України. Загалом у навчаннях братимуть участь 300 військовослужбовців.

    Нагадаємо, перша частина навчань Platinum Eagle-2019 з участю українських морпіхів пройшла в Румунії в березні місяці.

    Також повідомляло, що 3 вересня в Румунії стартували українсько-румунські військово-морські навчання Риверайн-2019. Навчання проходили на річці Дунай за стандартами НАТО.

     

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    США НАТО Румунія військові навчання Україна Дунай
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