Українські морські піхотинці візьмуть участь у військових навчаннях у Румунії
Навчання пройдуть з 10 по 20 вересня на полігоні «Бадабаг»
Українські морські піхотинці в Румунії візьмуть участь у другій частині навчань Platinum Eagle-2019.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначається, що навчання пройдуть з 10 по 20 вересня на полігоні «Бадабаг». Навчання проходять в рамках заходів з підготовки військ «Ротаційних сил Чорноморського регіону».
«Під час навчань передбачено проведення денних бойових стрільб з використанням стрілецької зброї, а також відпрацювання елементів маневрування і контратаки у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи», - йдеться в повідомленні.
Участь у Platinum Eagle-2019 візьмуть військові з 6 країн - Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, США та України. Загалом у навчаннях братимуть участь 300 військовослужбовців.
Нагадаємо, перша частина навчань Platinum Eagle-2019 з участю українських морпіхів пройшла в Румунії в березні місяці.
Також повідомляло, що 3 вересня в Румунії стартували українсько-румунські військово-морські навчання Риверайн-2019. Навчання проходили на річці Дунай за стандартами НАТО.