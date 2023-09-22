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Український письменник Курков візьме участь у заході з росіянкою: у мережі скандал

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Український письменник Курков візьме участь у заході з росіянкою: у мережі скандал
Курков візьме участь у дискусії «Нотатки про вторгнення: Маша Гессен та Андрій Курков у розмові про війну Росії в Україні, що триває»
фото: Toronto International Festival of Authors

Андрій Курков візьме участь у розмові про війну з російською письменницею Машею Гессен

Міжнародний фестиваль авторів у Торонто (Toronto International Festival of Authors) анонсував подію від PEN Canada та мовника CBC. У дискусії разом виступлять український письменник Андрій Курков та російсько-американська письменниця Маша Гессен.

Дискусія має назву – «Нотатки про вторгнення: Маша Гессен та Андрій Курков у розмові про війну Росії в Україні, що триває». У розмові братиме участь канадська письменниця Маргарет Етвуд, а модеруватиме ведуча CBC Radio IDEAS Нахла Аєд, яка писала про анексію Криму Росією.

Подія викликала обурення в соцмережах, зокрема й серед письменників. На це відреагував український письменник та військовий Артем Чех.

Письменник зазначив, що в травні 2023 року він разом із Іриною Цілик та Артемом Чапаєм відмовився брати участь у фестивалі в Нью-Йорку, який проводив Американський ПЕН, через подію, в якій паралельно в рамках фестивалю брали участь Маша Гессен й інші російські представники.

За словами Чеха, існувала домовленість, що українські автори приїжджають на фестиваль лише за умови відсутності там представників Росії. Проте організатори анонсували подію за участі Маші Гессен. Українські письменники відмовилися брати участь у фестивалі.

Український письменник Курков візьме участь у заході з росіянкою: у мережі скандал фото 1

«Тоді наша позиція була такою. Вона була для нас важливою і непохитною. І Андрій Курков не міг не знати про цей скандал. Знав, звісно. І навряд чи забув. Але це не заважає йому зараз сісти за один стіл з Гессен. Напевно він розповідатиме багато правильних і банальних речей про Україну. Напевно навіть це принесе якусь користь. Але все це трохи смердітиме російським контекстом і болотною муттю», – сказав Артем Чех.

Він також додав, що відтепер все, що говоритиме Андрій Курков із міжнародних майданчиків, видаватиметься йому нечесним і неправильним.

Андрій Курков відповів на допис Артема Чеха, зазначивши, що Маша Гессен заслала десятки тисяч доларів на допомогу Україні.

«Мені до хейту не звикати. Гессен заслала десятки тисяч доларів на допомогу Україні, до Росії має ще менше відношення ніж Шишкін, громадянин Швейцарії. Якщо проведете референдум щодо того: зрадник я чи ні і народ проголосує, що зрадник, то я замовкну і більше в міжнародному публічному просторі виступати на тему російської агресії не буду», – прокоментував Курков.

Український письменник Курков візьме участь у заході з росіянкою: у мережі скандал фото 2

Він також порадив відписатися від нього, якщо хтось хоче показати своє обурення.

Користувачі у коментарях підтримали позицію Артема Чеха, висловивши розчарування у діях Куркова.

Український письменник Курков візьме участь у заході з росіянкою: у мережі скандал фото 3

Підтримав Андрія Куркова український історик та журналіст України Данило Яневський.

Український письменник Курков візьме участь у заході з росіянкою: у мережі скандал фото 4

«Я не знаю, ніколи не читав письменника Чеха. Навіть не підозрював про його існування. Перебування в лавах ЗСУ не дає індульгенції ні від чого. Насамперед від хамства. У всесвітньо відомого українського письменника Андрія Куркова – наша спільна війна. У громадянина України Андрія Юрійовича Куркова свій Бахмут. Своя Азовсталь. Своя Кліщиївка. Кожен воює на своєму місці так, як може. Андрій воює з честю, гідністю та притаманною йому чесністю і мужністю», – написав Яневський на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, Андрій Курков – український письменник, журналіст та кіносценарист. Був президентом Українського ПЕН. Він є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. 

Теги: війна скандал фестиваль письменник журналіст письменниця

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