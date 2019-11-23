Українців закликають о 16:00 запалити у вікнах свічку пам’яті за тими, кого не стало внаслідок Голодомору



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Українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки пам’яті у себе на вікнах чи біля меморіалів Голодомору

Сьогодні, 23 листопада 2019 року, о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція «Запали свічку пам’яті».

Про це повідомляє пресслужба Українського інститут національної пам’яті.

З цієї нагоди за участі Інституту ще раніше було підготовлено кілька соціальних роликів.

«Важливо підтримувати традицію пам’яті і тому основне завдання цього ролика – показати модель поведінки, як кожен може долучитися до вшанування пам’яті жертв Голодомору. Ми хочемо, щоб люди подумали: «О, до речі, а ми ж теж так можемо робити!», – пояснює автор ідеї і сценарист відеороботи «Де б ти не був» Омелян Ощудляк.

До акції також долучаться українські церкви.

Голодомор – це геноцид Українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом з наміром знищити цілком чи частково українську національну групу. Ця кваліфікація випливає із Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року «Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього» та Закону України «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 року.

Всесоюзна комуністична парія (більшовиків) та уряд СРСР у 1932-1933 роках організували штучний голод на території Української РСР та Кубані. Щоб унеможливити супротив українців становленню й утвердженню комуністичного тоталітарного режиму, восени 1932 року комуністи розпочали спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного утворення умов, несумісних із життям, за кілька місяців у 1932-1933 роках в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості й вичерпного поіменного списку жертв.

Традиційно, в четверту суботу листопада о 16:00 пам’ять про понад 7 мільйонів українців, вбитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запаленням свічок на центральних площах міста, біля пам’ятників жертвам Голодомору, в храмах та в Залі пам’яті Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» у Києві. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію «Свічка у вікні», запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.