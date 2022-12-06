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Уряд дозволив залучати студентів вишів МВС до охорони правопорядку

Альона Боженко
glavcom.ua
Уряд дозволив залучати студентів вишів МВС до охорони правопорядку
Кабмін дозволив залучати студентів вишів МВС до охорони публічного порядку
фото із відкритих джерел

Закон про освіту забороняє залучення студентів під час навчання до виконання робіт

Кабінет міністрів дозволив залучати студентів вишів Міністерства внутрішніх справ, які мають звання поліції до охорони правопорядку. Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №1078 від 2 грудня

«Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону України «Про освіту» погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення здобувачів освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які мають спеціальне звання поліції, до заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під час дії воєнного стану», – зазначається у документі.

Варто зауважити що, закон про освіту забороняє залучення студентів під час навчання до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді звільнити від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

 

Теги: МВС студенти закон навчання

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