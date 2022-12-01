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Уряд створив компанію «Українські розподільні мережі», якою управлятиме Міненерго

Юрій Лящук
glavcom.ua
Уряд створив компанію «Українські розподільні мережі», якою управлятиме Міненерго
Підприємство перебуватиме в управлінні Міністерства енергетики
фото ілюстративне

Сто відсотків акцій «Українських розподільних мереж» належить державі

Уряд України ухвалив рішення утворити акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», до статутного капіталу якої передадуть державні пакети акцій енергопостачальних компаній «Миколаївобленерго» та «Хмельницькобленерго». Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

«Утворити акціонерне товариство «Українські розподільні мережі», 100 відсотків акцій якого належить державі, повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міністерство енергетики», – йдеться в постанові.

Міненерго доручено здійснити відповідні організаційні заходи, у тому числі з обрання керівництва компанії.

Як повідомлялося, 11 листопада Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи підконтрольні високопосадовцям та депутатам російської федерації.

Нагадаємо, 15 вересня 2021 року Кабмін ухвалив рішення припинити приватизацію пакетів акцій операторів систем розподілу електроенергії (обленерго), контрольні пакети акцій яких належать державі. З переліку великої приватизації виключили пакети акцій «Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго». Держпакети акцій передали Міненерго.

Раніше повідомлялось, що Міненерго проведе перевірки дотримання графіків відключення електроенергії.

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Теги: енергетика Україна Міненерго

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