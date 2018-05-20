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    В окупованому Криму померла ветеран кримськотатарського національного руху

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    Нуріє апте Біязова
    Фото: «Радіо Свобода»
    Нуріє апте Біязова

    Нуріє Біязова друкувала матеріали активістів, писала статті

    У місті Білогірськ в окупованому Криму у віці 90 років померла ветеран кримськотатарського національного руху Нуріє апте Біязова. Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на координатора Кримської контактної групи з прав людини Абдурешита Джеппарова.

    «Сьогодні ми дізналися сумну новину - померла Нуріє Біязова. Вона була однією з активісток кримськотатарського національного руху, коли ми тільки повернулися до Криму. В її будинку в Білогірську ми часто збиралися, вона друкувала наші матеріали, писала статті. Робила велику справу для національного руху», - розповів правозахисник.

    Навесні цього року Нуріє Біязова видала автобіографічну книгу про депортацію кримськотатарського народу в 1944 році під назвою «Відображення».

    Нуріє Біязова народилася 21 лютого 1928 року в Бахчисараї. 18 травня 1944 року було депортовано в Узбекистан, де згодом поховала батьків і двох сестер. У 1989 році повернулася до Криму, де відразу стала активісткою кримськотатарського національного руху.

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