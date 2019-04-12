В ОРДЛО окупанти рекомендують громадянам відновлювати українські документи для участі у виборах в Раду



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Поки не відомо, як мешканців окупованих територій планують залучити до парламентських виборів в Україні

На окупованих територіях Донбасу місцева «влада» рекомендує громадянам готуватись до участі в виборах до Верховної Ради. Про це пише нардеп Дмитро Тимчук у своїх оперативних даних групи «Інформаційний спротив».

«В «ДНР» і «ЛНР» серед чиновників окупаційних адміністрацій середньої ланки з'явилися чутки про те, що восени ц.р. «У нас будуть ще одні вибори», маючи на увазі участь окупованих територій в парламентських виборах в Україні. При цьому всім своїм знайомим рекомендують «відновлювати українські документи», - написав Тимчук.

При цьому він зазначає, що зараз незрозуміло, чи йде мова про широке залучення жителів окупованих територій до виборів на підконтрольній території України, або ж про проведення таких безпосередньо в ОРДЛО з метою виборів їхніх представників до Верховної Ради України.

Нагадаємо, парламентські вибори в Україні призначені на 27 жовтня 2019 року. Будуть обирати депутатів дев’ятого скликання.

На останніх виборах 2014 року із-за окупації Росією частини України вибори не відбулись на 27 одномандатних округах: 10 округів в Криму, 2 в Севастополі, 9 в Донецькій області та 6 в Луганській.