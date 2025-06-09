В Україні мінлива хмарність, короткочасні дощі: прогноз погоди на 9 червня

У Києві мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів

На більшості території Україин буде жарко: вночі 18- 23°, вдень 29-34°, на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°

Сьогодні, 9 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

В західних областях зниження температури вночі до 10-15°, вдень до 17-22°, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі 15-20°, зниження денної до 23-28°, на решті території утримається жарка погода: вночі 18- 23°, вдень 29-34°, на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°.

Прогноз погоди на 9 червня Укргідрометцентр

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.