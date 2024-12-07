День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках
Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування
В Україні сьогодні, 7 грудня, відзначають День місцевого самоврядування. Дату встановлено указом президента України Леоніда Кучми від 25 листопада 2000 року № 1250/2000 «Про День місцевого самоврядування в Україні» – «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності».
Дата свята обрана не випадково. Саме цього дня в 1990 році Верховна Рада тоді ще УРСР прийняла закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», який заклав основи сучасної системи місцевого самоврядування в нашій країні. Через 7 років закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» втрачає чинність на підставі прийняття Верхвоною Радою закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем місцевого самоврядування.
Привітання з Днем місцевого самоврядування у віршах
З Днем місцевого самоуправління вітаємо,
Наснаги і нових ідей бажаємо.
Нехай у місті завжди буде порядок,
Нехай у всьому буде достаток.
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Із професійним святом вітаємо,
Успіхів у справах бажаємо.
Самовіддано працюйте,
Процвітання регіону даруйте.
Сили щодня і наснаги,
І від народу вам поваги.
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Хто скаже, що таке громада?
Скажу вам бачення своє:
Громада – це життя моє,
Це люди, земляки мої,
В яких проблеми є свої,
Іти з якими буду я
Сміливо стежкою життя.
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За любов і дружбу
та державну службу!
За кохання
і місцеве самоврядування!
Привітання з Днем місцевого самоврядування у прозі
Вітаємо всіх земляків з Днем місцевого самоврядування! Бажаємо усім працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, ветеранам самоврядної ниви, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку.
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Бажаю усім, хто працює на благо людей, міцного здоров’я, добробуту й злагоди у ваших родинах, нових успіхів у справі служіння своїй громаді, рідному краю і нашій Україні!
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У цей день ми бажаємо максимального взаєморозуміння між народом і владою, благополуччя і процвітання кожному регіону.
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Приймай рішення вірно, зазирай в майбутнє пильно, будь серйозний при виконанні обов’язків та трохи безтурботний в особистий час, не скупися на посмішки для рідних!
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Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди свята – Дня місцевого самоврядування!Бажаємо наполегливості, мужності і нових здобутків у Вашій нелегкій і відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх Ваших життєвих планів і сподівань.
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Вітаємо всіх земляків з Днем місцевого самоврядування! Бажаємо усім працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, ветеранам самоврядної ниви, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку. Хочемо побажати вам у цей день сил, наснаги, успіхів у роботі, здоров’я та щастя й, звичайно ж, мирного неба над головою.
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Щиро вітаємо вас із Днем місцевого самоврядування! Це свято тісно пов’язане зі здобуттям Україною незалежності, розбудовою власної державності та демократії. Становлення самоврядних традицій - особлива сторінка в історії українського державотворення. Хочу подякувати за чесну й самовіддану працю сільських, селищних, міських голів, депутатів і працівників виконавчих апаратів місцевих рад, за активну участь широких мас населення в управлінні державою.
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