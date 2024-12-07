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День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках
День місцевого самоврядування відзначають щорічно, починаючи з 2000 року
фото з відкритих джерел

Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування

В Україні сьогодні, 7 грудня, відзначають День місцевого самоврядування. Дату встановлено указом президента України Леоніда Кучми від 25 листопада 2000 року № 1250/2000 «Про День місцевого самоврядування в Україні» – «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності».

Дата свята обрана не випадково. Саме цього дня в 1990 році Верховна Рада тоді ще УРСР прийняла закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», який заклав основи сучасної системи місцевого самоврядування в нашій країні. Через 7 років закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» втрачає чинність на підставі прийняття Верхвоною Радою закону «Про місцеве самоврядування в Україні»

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем місцевого самоврядування.

Привітання з Днем місцевого самоврядування у віршах

З Днем місцевого самоуправління вітаємо,
Наснаги і нових ідей бажаємо.
Нехай у місті завжди буде порядок,
Нехай у всьому буде достаток.

***

Із професійним святом вітаємо,
Успіхів у справах бажаємо.
Самовіддано працюйте,
Процвітання регіону даруйте.
Сили щодня і наснаги,
І від народу вам поваги.

***

Хто скаже, що таке громада?
Скажу вам бачення своє:
Громада – це життя моє,
Це люди, земляки мої,
В яких проблеми є свої,
Іти з якими буду я
Сміливо стежкою життя.

***

За любов і дружбу
та державну службу!
За кохання
і місцеве самоврядування!

Привітання з Днем місцевого самоврядування у прозі

Вітаємо всіх земляків з Днем місцевого самоврядування! Бажаємо усім працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, ветеранам самоврядної ниви, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку.

***

Бажаю усім, хто працює на благо людей, міцного здоров’я, добробуту й злагоди у ваших родинах, нових успіхів у справі служіння своїй громаді, рідному краю і нашій Україні!

***

У цей день ми бажаємо максимального взаєморозуміння між народом і владою, благополуччя і процвітання кожному регіону.

***

Приймай рішення вірно, зазирай в майбутнє пильно, будь серйозний при виконанні обов’язків та трохи безтурботний в особистий час, не скупися на посмішки для рідних!

***

Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди свята – Дня місцевого самоврядування!Бажаємо наполегливості, мужності і нових здобутків у Вашій нелегкій і відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх Ваших життєвих планів і сподівань.

***

Вітаємо всіх земляків з Днем місцевого самоврядування! Бажаємо усім працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, ветеранам самоврядної ниви, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку. Хочемо побажати вам у цей день сил, наснаги, успіхів у роботі, здоров’я та щастя й, звичайно ж, мирного неба над головою.

***

Щиро вітаємо вас із Днем місцевого самоврядування! Це свято тісно пов’язане зі здобуттям Україною незалежності, розбудовою власної державності та демократії. Становлення самоврядних традицій - особлива сторінка в історії українського державотворення. Хочу подякувати за чесну й самовіддану працю сільських, селищних, міських голів, депутатів і працівників виконавчих апаратів місцевих рад, за активну участь широких мас населення в управлінні державою.

Привітання з Днем місцевого самоврядування у картинках

День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках фото 1
День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках фото 2
День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках фото 3
День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках фото 4
День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках фото 5

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Теги: свята свято самоврядування влада місцева влада

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