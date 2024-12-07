День місцевого самоврядування: привітання у прозі, віршах, листівках

День місцевого самоврядування відзначають щорічно, починаючи з 2000 року

Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування

В Україні сьогодні, 7 грудня, відзначають День місцевого самоврядування. Дату встановлено указом президента України Леоніда Кучми від 25 листопада 2000 року № 1250/2000 «Про День місцевого самоврядування в Україні» – «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності».

Дата свята обрана не випадково. Саме цього дня в 1990 році Верховна Рада тоді ще УРСР прийняла закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», який заклав основи сучасної системи місцевого самоврядування в нашій країні. Через 7 років закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» втрачає чинність на підставі прийняття Верхвоною Радою закону «Про місцеве самоврядування в Україні»

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем місцевого самоврядування.

Привітання з Днем місцевого самоврядування у віршах

З Днем місцевого самоуправління вітаємо,

Наснаги і нових ідей бажаємо.

Нехай у місті завжди буде порядок,

Нехай у всьому буде достаток.

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Із професійним святом вітаємо,

Успіхів у справах бажаємо.

Самовіддано працюйте,

Процвітання регіону даруйте.

Сили щодня і наснаги,

І від народу вам поваги.

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Хто скаже, що таке громада?

Скажу вам бачення своє:

Громада – це життя моє,

Це люди, земляки мої,

В яких проблеми є свої,

Іти з якими буду я

Сміливо стежкою життя.

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За любов і дружбу

та державну службу!

За кохання

і місцеве самоврядування!

Привітання з Днем місцевого самоврядування у прозі

Вітаємо всіх земляків з Днем місцевого самоврядування! Бажаємо усім працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, ветеранам самоврядної ниви, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку.

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Бажаю усім, хто працює на благо людей, міцного здоров’я, добробуту й злагоди у ваших родинах, нових успіхів у справі служіння своїй громаді, рідному краю і нашій Україні!

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У цей день ми бажаємо максимального взаєморозуміння між народом і владою, благополуччя і процвітання кожному регіону.

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Приймай рішення вірно, зазирай в майбутнє пильно, будь серйозний при виконанні обов’язків та трохи безтурботний в особистий час, не скупися на посмішки для рідних!

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Прийміть щирі і сердечні вітання з нагоди свята – Дня місцевого самоврядування!Бажаємо наполегливості, мужності і нових здобутків у Вашій нелегкій і відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя та здійснення всіх Ваших життєвих планів і сподівань.

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Вітаємо всіх земляків з Днем місцевого самоврядування! Бажаємо усім працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, ветеранам самоврядної ниви, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку. Хочемо побажати вам у цей день сил, наснаги, успіхів у роботі, здоров’я та щастя й, звичайно ж, мирного неба над головою.

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Щиро вітаємо вас із Днем місцевого самоврядування! Це свято тісно пов’язане зі здобуттям Україною незалежності, розбудовою власної державності та демократії. Становлення самоврядних традицій - особлива сторінка в історії українського державотворення. Хочу подякувати за чесну й самовіддану працю сільських, селищних, міських голів, депутатів і працівників виконавчих апаратів місцевих рад, за активну участь широких мас населення в управлінні державою.

Привітання з Днем місцевого самоврядування у картинках