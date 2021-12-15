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    В Україні погіршиться погода: оголошено І рівень небезпечності

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    Завтра варто утриматись від поїздок і прогулянок - В Україні погіршиться погода: оголошено І рівень небезпечності
    Завтра варто утриматись від поїздок і прогулянок
    фото з відкритих джерел

    Найближчі дні температура повіртя сутєво опуститься і збільшиться кількість опадів

    16 грудня погіршаться погодні умови в західних та сідних областях України. Через це ДСНС на завтра оголосило І рівень небезпеки.

    «Вночі та вранці у західних та східних областях туман, видимість 200-500 м; на заході країни на дорогах ожеледиця», – повідомляється на сайті служби.

    Синоптики також попереджають про суттєве погіршення погодних умов в Україні.

    «Температура повітря у вівторок- середу-четвер (21-23 грудня) у нічні години може опускатися до -12-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу 5-10 градусів», – повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

    Вона також наголошує, що «ці градуси – не якась дивина для нашого клімату, проте ми розслабилися серед сирої "ніякої" погоди з нулями та навіть «плюсами» і тому перший пристойніший мороз завжди відчутніше хапає за ніс та щоки і створює проблеми для комунальників».

    Тому синоптикиня закликає «купити товстішу шапку, додатковий обігрівач, утеплити домівку, залагодити необхідні справи, пов'язані з біганням по вулицях, не забути про вуличних тварин, перевірити системи опалення».

    Теги: ДСНС опалення повітря
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    В Україні погіршиться погода: оголошено І рівень небезпечності