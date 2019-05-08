  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні з’явиться нове «чоловіче» свято

    • Розсилка
    В Україні з’явиться нове «чоловіче» свято

    Цього року День батька може припасти на 16 червня

    У третю неділю червня кожного року в Україні відзначатиметься День батька.

    Відповідний Указ президента України «Про День батька» схвалив Кабінет міністрів України на засіданні в середу, інформує прес-служба Мінсоцполітики.

    Згідно зі схваленим указом, День батька в Україні святкуватиметься у третю неділю червня кожного року.

    Традиція відзначати цей день саме у червні походить зі США, де у 1966 році президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня Днем батька, а його наступник — Річард Ніксон — національним святом.

    Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня. У 2013 році другу дату підтримав Кабінет міністрів, який запропонував надати їй офіційного статусу, проте Віктор Янукович відповідний указ так і не підписав.

    У Міністерстві соціальної політики вважають, що запровадження офіційного Дня батька логічне, бо в Україні є День родини (8 липня), День матері (друга неділя травня) та День захисту дітей (1 червня).

    За їх словами, це має сприяти підвищенню статусу чоловіка як батька.

    Читайте також
    діти свята батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ