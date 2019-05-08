В Україні з’явиться нове «чоловіче» свято



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Цього року День батька може припасти на 16 червня

У третю неділю червня кожного року в Україні відзначатиметься День батька.

Відповідний Указ президента України «Про День батька» схвалив Кабінет міністрів України на засіданні в середу, інформує прес-служба Мінсоцполітики.

Згідно зі схваленим указом, День батька в Україні святкуватиметься у третю неділю червня кожного року.

Традиція відзначати цей день саме у червні походить зі США, де у 1966 році президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня Днем батька, а його наступник — Річард Ніксон — національним святом.

Неофіційно День батька в Україні відзначали або у третю неділю червня, або ж у третю неділю вересня. У 2013 році другу дату підтримав Кабінет міністрів, який запропонував надати їй офіційного статусу, проте Віктор Янукович відповідний указ так і не підписав.

У Міністерстві соціальної політики вважають, що запровадження офіційного Дня батька логічне, бо в Україні є День родини (8 липня), День матері (друга неділя травня) та День захисту дітей (1 червня).

За їх словами, це має сприяти підвищенню статусу чоловіка як батька.