В Україну йде весняне тепло



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На Стрітення у Києві буде сонячно, вдень до +3 градусів, - Діденко

Наступного тижня денна температура повітря у більшості областей України підніматиметься до +5 градусів

Найближчим часом денна температура повітря у більшості областей України перевищуватиме нуль градусів і утримуватиметься на позначках від +1 до +5 градусів. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Як зазначає Діденко, холодніше буде на сході та північному сході України, навіть удень від 1 градуса тепла до 3 градусів морозу.

«До речі, саме у східній частині України, а також на Сумщині й Чернігівщині передбачається найнижча нічна температура повітря, -2-7 градусів, місцями до -8-10 градусів. На решті території України вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 2 градусів тепла до 4 градусів морозу», - повідомляє синоптик.

За прогнозом Діденко, у кінці поточного та на початку наступного тижня, з 17 лютого, в Україні розпочнеться потепління. Денна температура повітря становитиме +2+7 градусів. Найтепліше, до березневих значень, буде в західних областях та південній частині, +5+11 градусів.

15 та 16 лютого в західних областях, на півночі та в центральній частині є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Фаза опадів залежатиме від температури повітря. Південна частина України належатиме сухій повітряній масі.

«Зокрема, на Стрітення, 15 лютого, потужний антициклон на ім`я Dorit підсушить повітря у більшості країн Європи. Лише циклон південніше Туреччини закине хмарність з опадами на Балкани та південь Італії. Маленький скромний фронтик з півночі також закине хмари в Україну. Тому в нас завтра на фоні переважаючої сухої погоди десь, ймовірно, вирветься невеликий мокрий сніг чи дощ.

Температура повітря вночі -1-4, на Сході -4-9 градусів, вдень у більшості областей очікується +1+4 градуси», - пише синоптик.

За її словами, у Києві завтра, 15 лютого, без істотних опадів. Найближчої ночі передбачається -1-3 градуси, завтра вдень +1+3 градуси.

Також Діденко зазначає, що перша половина наступного тижня, з понеділка по середу, обіцяє бути в Україні з сухою комфортною повітряною масою.

«Погоду визначатиме антициклон, область високого атмосферного тиску. Опади малоймовірні, побільшає сонця та чистого неба. Проте, разом із потеплінням та сонячним прогріванням посилиться танення льоду, снігу, із дахів звисатимуть бурульки. Будьте уважними!», - звертає увагу метеоролог.

17 лютого очікується мінлива хмарність, до столиці завітає сонячна погода. Температура одразу підвищиться, протягом дня потепліє до +3+6 градусів.

Перша половина наступного тижня, з 18 по 20 лютого, обіцяє також бути синоптично комфортною, в Києві передбачається суха погода з нічними незначними «мінусами» та невеликими «плюсами» впродовж дня.

«Сонце поступово набирає яскравість, градуси підвищуються, більшає веселих калюж, лютий долає середину. Ці скромні ознаки наближення весни додають і нам сили та радості», - написала Наталка Діденко.