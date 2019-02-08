Вибори-2019: спостерігачі з РФ можуть приїхати до України всупереч забороні



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Спостерігачі з РФ прилетять до України 11 лютого

ЗМІ повідомляють про двох росіянок, які планують прилетіти в Україну

На президентські вибори в Україні, що відбудуться 31 березня, у складі місії спостерігачів від ОБСЄ можуть прибути росіянки Крістіна Богданова і Єлизавета Борисова. Про це повідомляє «Комерсант».

Як зазначається, Богданова і Борисова прилетять до Києва 11 лютого. Вони представляють Російський фонд вільних виборів і Російський громадський інститут виборчого права і будуть спостерігачами у складі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) при ОБСЄ.

Також повідомляється, що їх кандидатури вибрали не випадково, оскільки до України не пускають чоловіків з Росії. Крім того, вони є співробітницями неурядових організацій. «Комерсант» пише, що РФ могла відмовитися від участі у спостережній місії, але вирішила не робити цього.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада заборонила росіянам спостерігати за виборами в Україні.

Також напередодні в Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) висловили жаль з цього приводу. В організації підкреслили, що спостерігачі у місіях з контролю за виборами представляють не свої країни, а всю ОБСЄ.