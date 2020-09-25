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    Суспільство

    Відпочинок в жовтні: українців чекає додатковий вихідний

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    Жовтень порадує українців додатковим днем для відпочинку - Відпочинок в жовтні: українців чекає додатковий вихідний
    Жовтень порадує українців додатковим днем для відпочинку

    У другий осінній місяць українці матимуть 21 робочий та 10 офіційних вихідних і святкових днів

    В жовтні 2020 року українці в зв'язку з державним святом - Днем захисника, матимуть додатковий день відпочинку. 

    Так, згідно з розпорядженням Міністерства соціальної політики України, в жовтні українців чекає додатковий день відпочинку.

    Вихідний українцям нададуть в зв'язку з державним святом - Днем захисника. Починаючи з дня його започаткування у 2015 році, воно святкується на державному рівні, а отже – є офіційним вихідним.

    В цьому році цей день випадає на середу, 14 жовтня, яка і буде неробочою.

    Крім того, в один день з державним святом в Україні відзначається одне з 12 найважливіших православних свят в році - Покров Пресвятої Богородиці.

    Також вівторок, 13 жовтня, має бути передсвятковим робочим днем, скороченим на 1 годину.

    У другий осінній місяць українці матимуть 21 робочий та 10 офіційних вихідних і святкових днів.

    В жовтні відбудеться перехід на зимовий час-2020 в Україні. Традиційно стрілки годинника ми переведемо на 1 годину назад в останню неділю місяця – 25 жовтня.

    відпочинок українці
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