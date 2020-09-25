Відпочинок в жовтні: українців чекає додатковий вихідний



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Жовтень порадує українців додатковим днем для відпочинку

У другий осінній місяць українці матимуть 21 робочий та 10 офіційних вихідних і святкових днів

В жовтні 2020 року українці в зв'язку з державним святом - Днем захисника, матимуть додатковий день відпочинку.

Так, згідно з розпорядженням Міністерства соціальної політики України, в жовтні українців чекає додатковий день відпочинку.

Вихідний українцям нададуть в зв'язку з державним святом - Днем захисника. Починаючи з дня його започаткування у 2015 році, воно святкується на державному рівні, а отже – є офіційним вихідним.

В цьому році цей день випадає на середу, 14 жовтня, яка і буде неробочою.

Крім того, в один день з державним святом в Україні відзначається одне з 12 найважливіших православних свят в році - Покров Пресвятої Богородиці.

Також вівторок, 13 жовтня, має бути передсвятковим робочим днем, скороченим на 1 годину.

У другий осінній місяць українці матимуть 21 робочий та 10 офіційних вихідних і святкових днів.

В жовтні відбудеться перехід на зимовий час-2020 в Україні. Традиційно стрілки годинника ми переведемо на 1 годину назад в останню неділю місяця – 25 жовтня.