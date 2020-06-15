Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського



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Медведчук зазначив, що Зеленський прийшов у політику, не маючи політичного і державного досвіду

Медведчук – Зеленському: успіх Президента залежить від створення професійної команди

Голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя», народний депутат Віктор Медведчук написав відкритий лист президенту Володимиру Зеленському.

У листі зазначається, що рік тому Зеленський став президентом завдяки унікальному рівню підтримки з боку українських громадян.

«Ви прийшли в політику, не маючи політичного і державного досвіду. Думаю, сьогодні Ви погодитеся з тим, що для громадян України і, сподіваюся, для Вас ні перше, ні друге не є підставою, щоб зняти з Вас відповідальність за те, що відбувається в країні.

Це величезна відповідальність, яка лягла на Ваші плечі не в найпростіший момент як української, так і світової історії. Але історія не враховує складнощі і застереження. Вона пам'ятає і вшановує тих, хто впорався із посталими перед ним викликами. Їй не можна дати сценарій і не можна змусити зняти зайвий дубль.

Але я далекий від думки закликати Вас задуматися про своє місце і роль в історії. Громадяни України закликали саме Вас на посаду президента, для того щоб Ви відповіли на ті виклики, які стоять перед Вами сьогодні. Вважаю, що дискусія щодо вирішення цих проблем стосується всіх українців, а тому має відбуватися в публічній площині.

Перший виклик, на який свого часу не зміг відповісти Порошенко (а український народ обрав його президентом саме для цього), - припинення збройного конфлікту на Донбасі і встановлення миру в Україні.

Сьогодні на Донбасі продовжують гинути і зазнавати поранень люди, в тому числі мирні громадяни. Цей збройний конфлікт стримує розвиток нашої країни, і 70% українців називають його ключовою проблемою.

Невідворотно наближається час, коли Вам доведеться відповісти на питання: "Чого домігся президент у справі встановлення миру на сході України?". І Ви здивуєтеся, як мало тоді поруч із Вами залишиться тих, хто сьогодні надимає щоки, розмірковуючи про "переселенців, які представляють ОРДЛО", ""будапештський формат" без Росії" та інші умоглядні досягнення української дипломатії. Для встановлення миру є один реальний інструмент - мінські угоди. І їх треба виконувати. Зрозуміло, це важко. І націонал-радикали виступають категорично проти цього. Але я сподіваюся і щиро вірю, що Ви не президент націонал-радикалів, як колишній глава держави. Для вирішення цього завдання Вам будуть потрібні і сила, і підтримка, і допомога, яку Ви обов'язково отримаєте, діючи в інтересах українських громадян. Від Вас потрібно тільки готовність діяти і рішучість, яку треба продемонструвати.

Другий виклик - це тарифи на житлово-комунальні послуги. Сьогодні вони просто непідйомні для українців. Тарифи роздмухано, а цифри взято зі стелі. Для окремих ділків тарифи стали джерелом збагачення, а ось для мільйонів наших співгромадян - причиною злиднів, банальним грабунком народу. Численні ініціативи МВФ, спрямовані на затягування тарифного зашморгу, лише переконують людей у цьому. Українці добре пам'ятають і легко можуть порівняти, що раніше газ коштував дорожче, а платили вони менше.

Змінити цю ситуацію непросто. Саме президент, який думає про свій народ, зобов'язаний дати бій численній банді шахраїв і мародерів, олігархів, корумпованих чиновників і міжнародних лихварів, які продовжують наживатися за рахунок наростальної бідності українців. Не можна боятися тих, хто грабував країну за Порошенка і продовжує робити це сьогодні, адже вони грабують і Вас у тому числі, навіть якщо Ви цього поки не помічаєте.

Третій виклик - необхідно припинити примусову українізацію. Ви ж російськомовна людина - не робіть над собою зусиль, видаючи себе за іншу. Не йдіть на повідку у "професійних патріотів", інакше опинитеся з ними в одному човні, а нічого іншого, окрім як кричати про нібито любов до України, вони не вміють, термін їхньої політичної придатності короткий, та й особливою повагою навіть у власному середовищі користуються тільки ті із них, хто присмоктався до тих чи інших міжнародних грантів. Захистіть російську і мови національних меншин. Ви заслужите повагу людей, подяку російськомовних громадян, представників інших національностей та об'єктивні оцінки зарубіжних партнерів. Саме в питанні мови, на мою думку, у Вас сильніше проявляється спадщина акторського минулого - готовність грати роль і брати участь у чужих сценаріях. І те, що було Вашою силою і демонстрацією таланту, сьогодні стає слабкістю. Так, на жаль, буває.

Президент має прийняти реальність, у якій він існує - ту Україну, про яку Ви дізналися, можливо, навіть більше, ніж хотіли, її проблеми та труднощі, бажання й очікування. Але це неминуче доведеться зробити, якщо Ви хочете будувати Україну, а не робити вигляд, що будуєте її, покращувати життя людей, а не «проводити реформи».

Якщо Ви хочете зробити Україну успішною країною, то Вам варто почати з себе. А бути успішним для президента не означає йти шляхом концентрації своєї влади, як це робили і Ющенко, і Янукович, і Порошенко.

Успіх президента насамперед залежить від створення сильної та професійної команди. І розраховувати Ви можете тільки на тих, хто вміє працювати, професійно підготовлений для цього і хоче добиватися потрібного для країни результату», - йдеться у листі.