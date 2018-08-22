Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу



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Командири реактивних підрозділів підвищили свої практичні навички в організації та всебічному забезпеченні бойових дій

Підрозділи реактивної артилерії Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України провели тактичні навчання з бойовими стрільбами з систем залпового вогню «Ураган». Про це інформує прес-центр командування ВМС ЗСУ.

Стрільби проводилися 21 та 22 серпня.

«У ході заняття під керівництвом командира реактивно-артилерійського полку бійці відпрацювали здійснення маршу, бойового злагодження, польового вишколу та дій під час вогневого ураження противника з берегової ділянки по морських цілях», - зазначає прес-центр командування ВМС ЗСУ.