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    Суспільство

    Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу

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    Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу

    Командири реактивних підрозділів підвищили свої практичні навички в організації та всебічному забезпеченні бойових дій

    Підрозділи реактивної артилерії Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України провели тактичні навчання з бойовими стрільбами з систем залпового вогню «Ураган». Про це інформує прес-центр командування ВМС ЗСУ.

    Стрільби проводилися 21 та 22 серпня.

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    Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу
    Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу
    Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу
    Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу
    Як українські артилеристи за допомогою «Ураганів» готуються давати відсіч ворогу

    «У ході заняття під керівництвом командира реактивно-артилерійського полку бійці відпрацювали здійснення маршу, бойового злагодження, польового вишколу та дій під час вогневого ураження противника з берегової ділянки по морських цілях», - зазначає прес-центр командування ВМС ЗСУ.

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