Захист прав цивільного населення у зоні АТО (прес-конференція)

Учасники прес-конференції у «Главкомі» аналізуватимуть правове неврегулювання набуття спеціального статусу цивільної особи, яка отримала поранення та інвалідність

Сьогодні, 5 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Захист прав цивільного населення у зоні АТО: державна політика щодо громадян, які отримали поранення та інвалідність?». Запрошені гості: Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи; Микола



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Населення Донбасу потребує соціального захисту та правової допомоги

Учасники прес-конференції у «Главкомі» аналізуватимуть правове неврегулювання набуття спеціального статусу цивільної особи, яка отримала поранення та інвалідність

Сьогодні, 5 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Захист прав цивільного населення у зоні АТО: державна політика щодо громадян, які отримали поранення та інвалідність?».

Запрошені гості:

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи;

Микола Козирев, голова правління Громадського комітету захисту конституційних прав та свобод громадян;

Валерій Новиков, голова правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива».

Учасники прес-конференції аналізуватимуть правове неврегулювання набуття спеціального статусу цивільної особи, яка отримала поранення та інвалідність, і особливості надання медичних послуг пораненим цивільним особам. Правозахисники зосередяться на судовій практиці отримання правової допомоги та невирішеності соціального захисту. Також будуть оголошені факти порушення прав цивільного населення, яке постраждало від обстрілів та перебувало у полоні.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: