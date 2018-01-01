Закарпатка Ольга Бусо стала підприємцем року в Словаччині

Бусо є засновницею 12-ти компаній у кількох країнах

У престижному національному конкурсі Словаччини «Бізнес-леді Словаччини» («Podnikatelka Slovenska») у 2018 році перемогу здобула українка Ольга Бусо, отримавши титули «підприємець-інноватор» та «абсолютний переможець». Урочиста церемонія нагородження пройшла 10 січня в Братиславі під патронатом



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Бусо є засновницею 12-ти компаній у кількох країнах

У престижному національному конкурсі Словаччини «Бізнес-леді Словаччини» («Podnikatelka Slovenska») у 2018 році перемогу здобула українка Ольга Бусо, отримавши титули «підприємець-інноватор» та «абсолютний переможець».

Урочиста церемонія нагородження пройшла 10 січня в Братиславі під патронатом прем’єр-міністра сусідньої країни Роберта Фіцо та Словацької бізнес-агенції (Slovak Business Agency (SBA). Конкурс проводиться уже 18 рік поспіль – з 1999 року, аби мотивувати жінок Словаччини, які вирішили займатися бізнесом, та нагородити найкращих за підсумками кожного року.

Перший титул – «інноватор» – Ольга Бусо, родом із Великоберезнянського району (Закарпаття, прикордонний із Словаччиною район), отримала за власний стартап Квіти любові / Lásky kvet. Це сервіс продажу та доставки квітів, але з унікальною ідеєю, суть якої полягає в тому, що, наприклад, наречена може отримувати букети від гостей свого весілля упродовж цілого року після одруження. Так само ювіляр – протягом року після дня народження. Ідея реалізована через, на перший погляд, звичайний інтернет-магазин продажу квітів, але на якому можна після реєстрації обрати букет та кому й коли його слід доставити.

«Ідея такого сервісу виникла, коли я побувала на кількох весіллях і побачила, що стається з усіма тими квітами, які дарують нареченій. Тож, подумала, чому б не створити можливість, аби наречена отримувала ці ж квіти не відразу від усіх гостей, а протягом усього року від конкретного гостя в конкретний час», – розповіла історію зародження стартапу та його суть Ольга Бусо, яка таким чином прагне також зберегти та продовжити для людей емоції незабутніх подій на якомога довший час. Звідси й назва стартапу «Квіти любові».

Титул абсолютного переможця словацького національного конкурсу Ольга Бусо отримала за усі успіхи в бізнесі, адже наразі вона є засновником 12 власних компаній у кількох країнах. Власною справою українка, яка наразі виховує двох дітей, почала займатися з 2012 року, вже у Словаччині, куди переїхала спершу на навчання.

Як зазначила пані Ольга в коментарі закарпатському телеканалу «Sirius», після закінчення гімназії у Великому Березному (Закарпаття) вона вступила на економічний факультет університету в словацькому місті Кошице. Опісля – працювала в енергетичних компаніях вже у Братиславі, зокрема на посаді фінансового директора.

Водночас, перша власна справа Ольги Бусо – це був бутик українського бренду «Must Have», який вона відкрила в Братиславі. Закарпатка не виключає, що незабаром заснує українську компанію вже в рідній країні.

Джерело: Mukachevo.net